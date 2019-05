Meghan Markle e il principe Harry nella bufera dopo la nascita del royal baby

Meghan Markle e il Principe Harry non pensavano certamente di finire nell'occhio del ciclone e sotto accusa da parte dei maggiori tabloid inglesi a causa di un leggero ritardo nell'annuncio della nascita del royal baby Archie. Ma, purtroppo, questo è ciò che è avvenuto.

Meghan Markle e Harry sotto accusa

A dare fuoco alle polveri contro la regale coppia è stato The Sun che, in un servizio del giornalista Dan Wotton contro il ritardato annuncio, ha scritto: "Se questa coppia sta per buttare all’aria decenni di tradizione regale e usare i nostri soldi perché la loro famiglia sia la versione royal di Kim Kardashian e Kanye West, allora è giusto che i media facciano domande su quell’annuncio farlocco per scoprire cosa è andato storto".

In pratica, l'accusa mossa a Meghan Markle e al principe Harry da parte della stampa inglese è che i duchi di Sussex, con la scusa della privacy, avrebbero ritardato l'annuncio del travaglio e della nascita, per far sì che diventasse mattina in America. Di conseguenza, la notizia avrebbe raggiunto il massimo di visibilità.

Wotton ha precisato che se anche alla maggioranza delle persone e dei sudditi inglesi "non interesseranno le minuzie di questa debacle" per i media si tratta di "una questione di fiducia e rispetto". E conclude: "Quindi, la prossima volta che sentiremo la coppia Sussex invocare la privacy, per favore ricordate che hanno già deciso quali parti delle loro vite mantenere private e che collaborano con i media solo quando sanno di poterne trarre un qualche beneficio".

Per di più il piccolo Archie ha battuto già un primo record. Appena nato, infatti, ha fatto subito vincere una scommessa ad una nonna inglese. L'oggetto della scommessa, manco a dirlo, era il nome del Royal Baby. La scommessa vinta ha fruttato alla nonnina la bella somma di 21.000 euro.

