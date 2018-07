Meghan Markle, e il suo impeccabile accento inglese

Sembra che Mehgan Markle ha intenzione di rispettare con tutta se stessa gli usi e costumi della monarchia inglese. Da un video che è apparso in rete (qui all’interno della news) l’ex diva di Suits, ora duchessa del Sussex, ha già sfoggiato un ottimo accento inglese, a pensare che solo un mese fa si è sposata con il principe Harry.

Cercare di modificare il proprio accento non è un’impresa facile, soprattutto se si mette a confronto quello americano a quello inglese; Meghan Markle non si è fatta intimidire, e i più attenti, hanno già notato il sensibile cambiamento. Il video è stato girato durante la prima uscita formale che la Markle ha avuto con la regina Elisabetta II. La regnante e la duchessa si sono recate nello Cheshire, e proprio nell’attimo in cui si concedevano ai saluti di rito, i numerosi ammiratori, hanno registrato Meghan Markle nell’attimo in cui ha pronunciato una frase con un perfetto accento inglese.

Meghan said my name, that’s me done pic.twitter.com/167F2ubjUh — Aya El Zeiny (@elzeiny99) 14 giugno 2018

I rumor che sono circolati dopo la diffusione del video, sono stati poi confermati da Eoline. Il settimanale ha rivelato che la duchessa, molto tempo prima delle nozze con il principe, ha cercato di limare il suo accento; di grande aiuto sono state le consulenze di Samantha Cohen, una delle consigliere del palazzo reale. Proprio lei avrebbe insegnato a Meghan gli usi e costumi di corte, impartendo anche qualche lezione tipicamente inglese.

Sicuramente l’esempio della Markle non è primo e non è neanche l’ultimo. Anche Madonna quando si è sposata con il regista Guy Ritchie ha preso lezioni di pronuncia, dovendo affiancare il consorte in molti eventi mondani. Al di là di tutto, a stupire è la grande influenza che hanno i reali inglesi.