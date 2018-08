Meghan Markle, il fratello Thomas si appella alla Regina

Meghan Markle torna agli onori della cronaca a causa della sua famiglia, come riporta il Sun.

Stavolta niente strali nei suoi confronti - anche se non manca un'accusa alla Royal Family - ma un accorato appello del fratellastro Thomas Markle jr. L'uomo, 52 anni, ha scritto una lettera alla Regina Elisabetta II chiedendo di aiutare a risanare la frattura tra la duchessa di Sussex e il padre, concedendo a Thomas sr. di andare a palazzo e incontrare la figlia ma anche il resto della famiglia reale britannica.

Thomas jr è infatti preoccupato per le condizioni di salute del padre, che avrebbe subito un intervento al cuore a ridosso del Royal Wedding - per dei problemi che sono seguiti alla notizia di alcune foto concordate con i paparazzi. Il fratellastro di Meghan ha paura che se la duchessa tarderà a riallacciare un rapporto con il padre, lui si convincerà di non poterla vedere mai più.

Tuttavia Thomas jr ha anche criticato le pressioni cui è soggetta la sorellastra che, secondo lui, non sarebbe trattata come Kate Middleton. In realtà è proprio quest'ultima interessata da una certa pressione da parte dei media e dell'opinione pubblica, dato che un giorno sarà regina del Regno Unito. Thomas jr teme che " Meg potrebbe sentirsi prigioniera e trasformarsi in uno zombie ". Ha aggiunto di aver notato peraltro delle critiche nei confronti della duchessa di Sussex per essere stata vista in buoni rapporti con la duchessa di Cornovaglia, cioè Camilla Parker Bowles.