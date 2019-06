Meghan Markle ha tradito Harry: dall'Inghilterra arrivano le prove

Meghan Markle e il suo Principe non sono più una coppia felice. Ad affermarlo sono i tabloid inglesi dopo l’agghiacciante scoperta sulla loro relazione. Questa volta si pone l’accento su Meghan: secondo alcune voci avrebbe tradito Harry. La notizia arriva a pochi giorni da un’altra vicenda di tradimento, ma da parte del marito Harry. Infatti si vocifera che nei primi tempi della loro frequentazione, Harry avrebbe tradito la sua duchessa con Sarah Ann Macklin, volto di Burberry.

Meghan Markle ha davvero tradito il Principe Harry?

a duchessa del Sussex è stata pizzicata in compagnia di una vecchia fiamma. Si tratterebbe di Cory Vittiello, un italo-americano con cui Meghan aveva una relazione prima di conoscere Harry. Tuttavia, si vocifera che la Markle avrebbe avuto un breve ritorno di fiamma proprio durante il periodo in cui iniziava a frequentare Buckingam Palace. Una vera patata bollente da pelare per la duchessa e il duca del Sussex. Nell’attesa di conferme e smentite sulla notizia, sarebbe sopraggiunta una nuova rivelazione: finalmente Archie ha una tata.

Il nome probabilmente non verrà mai svelato ma dopo un casting infinito ecco che baby Sussex avrà qualcuno ad accudirlo. Ad annunciarlo è la biografa reale, Katie Nicholl, durante un’intervista con Entertainment Online. La scrittrice sostiene che la nuova tata non farà turni notturni e sarà essernzialmente Meghan ad occuparsi di Archie.