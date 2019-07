Meghan Markle, Piers Morgan sbotta in diretta: "Tornatene in America"

La duchessa d’America Meghan Markle non smette mai di far parlare di sé. Durante la puntata del 9 luglio di "Good Morning Britain", il noto presentatore Piers Morgan ha avuto un vero e proprio accesso d’ira nei confronti della ex attrice di Suits. L’argomento di discussione era il battesimo del piccolo Archie, primogenito dei duchi di Sussex, che i due genitori hanno voluto avvenisse in forma privata. Morgan, famoso per dire sempre la sua in modo schietto, è letteralmente sbottato contro la decisione della Markle e del principe, consigliando alla duchessa di tornarsene negli Stati Uniti.

“Siete persone pubbliche, tutti voi - ha affermato con un certo impeto il conduttore, riferendosi alla famiglia reale -. E quell'occasione doveva essere un evento pubblico, basta strillare che volete privacy. Non vogliamo più sentirvi. Se vuoi vivere come un privato cittadino, tornatene in America, è semplice!” . Uno sfogo, quello di Piers Morgan, condiviso da diversi utenti anche su Twitter, dove in seguito il conduttore ha spostato la sua polemica nei confronti di Meghan, stavolta definendo assurda la sua richiesta di non essere fotografata a Wimbledon.

“È assurdo - continua - che la signora Markle chieda tutta questa privacy quando è seduta nella tribuna riservata ai reali, finanziata pubblicamente, con le sue amiche…”. Ma c’è chi non ne può più dei continui attacchi alla duchessa americana, affermando che il presentatore ne sarebbe addirittura ossessionato. E forse tra il presentatore di "Good Morning Britain" e Lady Markle un po’ di astio c’è davvero. Durante i suoi primi soggiorni londinesi, l’allora attrice Meghan Markle era diventata molto amica di Morgan, salvo poi scaricarlo una volta conosciuto il principe, cosa che evidentemente il conduttore non ha ancora mandato giù.