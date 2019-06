Meghan Markle rompe un’altra tradizione: addio carrozzina vittoriana

La Royal family inglese segue da sempre un rigido protocollo. Esiste una regola per tutto, regole che, da quel che si è visto in questi mesi, Meghan Markle ha la tendenza a non rispettare.

Tra queste imposizioni, c’è anche quella che riguarda il tipo di carrozzina da utilizzare per portare a spasso in pubblico un neonato della famiglia reale. Il passeggino imposto dalla Regina è un modello del marchio Silver Cross Balmoral, del valore di circa 2260 euro.

La famiglia Windsor ha iniziato ad utilizzarla nel 1926: ogni madre del casato ha utilizzato questa elegante carrozzina dall’allure vittoriana che nei film siamo abituati ad associare alle tate inglesi delle famiglie aristocratiche londinesi.

Dalla regina Elisabetta II fino a Kate Middleton, il passeggino Silver Cross Balmoral (in cui Balmoral è un chiaro omaggio alla residenza di campagna tanto amata dalla Sovrana) è una tradizione e nella famiglia Reale inglese le tradizioni si rispettano, non si discutono. Almeno così era prima dell’arrivo del ciclone Meghan Markle non disposta a piegarsi su nulla se ritiene di avere un’alternativa migliore.

A quanto pare alla Duchessa del Susse quel modello di carrozzina sembra troppo vetusto e per Archie ha optato per un passeggino dal design ultramoderno e molto funzionale. Realizzato dalla Bugaboo Fox, costa 1000 sterline.

Meghan ha così infranto un’altra regola, ma non del tutto perché i sudditi temevano ben peggio per baby Sussex: un marsupio. Questa volta sì che la Markle avrebbe davvero mandato in frantumi la tradizione reale.



Pericolo scampato per il momento, ma ancora non è detto che in futuro non la si veda esibire questo moderno accessorio da passeggio per neonati. Meghan è notoriamente una grande appassionata di yoga e meditazione orientale e ha più volte dichiarato che al piccolo fa bene il contatto diretto con la sua mamma.

Quindi l’idea di portarlo a spasso il più vicino possibile a lei deve allettarla parecchio e forse finora è stata solo la privacy a farla optare per una carrozzina in cui adagiare e nascondere da occhi indiscreti il piccolo Archie.



