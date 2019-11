Meghan Markle si scaglia contro la stampa britannica

Emergono nuovi documenti giudiziari sulla causa intentata da Meghan Markle contro la stampa britannica.

Durante il tour in Africa di Meghan e del Principe Harry, è stato diffuso che i duchi di Sussex abbiano deciso di intentare causa contro alcune testate britanniche, tra cui il DailyMail e il Mail on Sunday. Stando ai documenti pubblicati di recente, come riporta E! Online, l’accusa consiste nel fatto che le testate denunciate abbiano inventato falsità sulla duchessa, al fine di descrivere in modo negativo il suo stile di vita.

Secondo i legali di Meghan, i tabloid britannici avrebbero mentito sul lavori di ristrutturazione effettuati al Frogmore Cottage. Le testate hanno riportato infatti che Meghan e Harry avrebbero istallato una vasca da bagno in rame da cinquemila sterline, speso cinquecentomila sterline per insonorizzare la loro casa, costruito una palestra per lo yoga, piantato un aranceto e realizzato un campo da tennis, oltre ad aggiungere un’altra ala all’abitazione. È stato scritto anche che i lavori di ristrutturazione siano stati interamente a carico dei contribuenti.

Meghan e Harry si sono trasferiti al Frogmore Cottage lo scorso marzo. L’abitazione si trova nei pressi del castello di Windsor e necessitava di lavori di ristrutturazione. Le motivazioni dello spostamento della coppia, che sono state addotte nel tempo dai media, hanno parlato di una presunta rottura con i duchi di Cambridge oppure un bisogno di privacy da parte dei Sussex, in vista dell’imminente nascita del primogenito Archie. In realtà è emerso anche come, in quel preciso momento, Kensington Palace non disponesse di un appartamento adatto e libero all’arrivo del nascituro.

Nei documenti, Meghan e i suoi legali affermano che i dettagli relativi al Frogmore Cottage siano completamente falsi: non esistono l’aranceto, la palestra per lo yoga, la vasca in rame e così via. Ma c’è anche dell’altro, e riguarda la pubblicazione di una lettera che la duchessa scrisse al padre.

L’ex attrice afferma infatti che parti della missiva siano stati omesse, per dipingerla in maniera negativa. Nelle parti omesse emergerebbe come Meghan si preoccupi di un presunto sfruttamento mediatico dei tabloid nei confronti del padre.

Il Mail on Sunday - che da sempre respinge le accuse - ha puntato inoltre il dito contro la duchessa in passato, "colpevole" di aver organizzato un baby shower da trecentomila sterline con molti amici celebri, senza invitare la madre Doria Ragland. I documenti che Meghan ha presentato attestano come il baby shower sia costato molto meno e la festa sia stata ospitata da una delle sue migliori amiche ai tempi dell’università, con una quindicina di ospiti soltanto, per lo più amiche intime o di lunga data.

Harry e Meghan stanno pagando gli avvocati con i loro fondi: in caso di vittoria, devolveranno i proventi di eventuali danni a un’organizzazione che si occupa di lotta al bullismo.

