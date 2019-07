Meghan Markle: un vestito con prezzo da capogiro

Meghan Markle ancora nel mirino dei giornali inglesi. Infatti, dopo la prima a Londra del film "Il Re Leone", spunta la cifra allucinante dell'abito e del look che ha sfoggiato. In totale, 17 mila euro. I tabloid inglesi hanno scannerizzato i vestiti e gli accessori della bella moglie di Harry. Eccoli nel dettaglio: abito nero di Jason Wu da oltre 2 mila euro, décolletées gioiello Aquazzura da 800 euro, clutch Broadway di Gucci con fermaglio a farfalla (2 mila euro).

Per non parlare dei gioielli da urlo della neomamma di Archie. Spuntano gli orecchini in oro e diamanti da 12 mila euro, regalo di Harry: lei li ha fatti modificare impreziosendoli con una cornice di onice nera. Un prezzo altissimo, che i sudditi di Sua Maestà di certo non avranno gradito più di tanto. Ad ogni modo la leggerezza e la bellezza di Meghan hanno risaltato in un vestito cosi elegante e di certo il marito Harry avrà apprezzato.