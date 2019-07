Meghan Markle vuole regalare un cagnolino ad Archie

Non esiste giorno che passi senza una novità legata alla duchessa di Sussex Meghan Markle. L'attrice americana ora ammogliata con il principe Harry vorrebbe regalare un cagnolino al figlioletto Archie. Secondo quanto riportato dal Sun, infatti, Meghan sostiene che il Royal baby debba associare la sua infanzia a quella di un cucciolo, affinchè possano crescere insieme: "Meghan vorrebbe prendere un altro cucciolo, scegliendolo tra quelli salvati, perché Archie possa associare la sua infanzia a un amico a quattro zampe e crescere con lui."

Ciò che rende particolare questo regalo però non è per il cagnolino, ma il fatto che la Duchessa voglia adottarlo: "Meghan vuole adottare un cane trovatello e non comprarlo. Spera che possa instaurare con Archie un forte legame e che gli regali bellissimi ricordi". Un bel gesto, che sicuramente il piccolo Archie e i sudditi di Sua Maestà apprezzeranno. Nota è infatti la sensbilità di Meghan nei confronti degli animali, creando una certa approvazione tra la popolazione inglese.

In tutto questo, pare che la prima a voler esaudire questo desiderio sia la madre di Meghan, Doria Ragland, che dalla California è arrivata nel Regno Unito per assistere al battesimo del piccolo.