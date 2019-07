Meghan Markle a Wimbledon con un ciondolo per Archie

I media britannici tornano a occuparsi di Meghan Markle, ma questa volta non è per arricchire il gossip della presunta faida familiare. Meghan si è presentata a Wimbledon per assistere alla performance della sua cara amica Serena Williams. Sebbene fosse sola a godersi il match, era come se Archie fosse con lei. La Duchessa di Sussex, infatti, ha sfoggiato un dettaglio che non è passato inosservato e che ha tutta l’aria di essere un omaggio al suo primogenito.

Meghan Markle: l'omaggio al figlio Archie

Quando l’ex attrice americana appare in pubblico, tutti gli occhi sono puntati su di lei: nessun dettaglio sfugge agli acuti osservatori che scandagliano ogni centimetro della moglie di Harry.

Così, quando la Duchessa si è presentata per vedere giocare Serena Williams, non è sfuggito quel particolare che indossava e che è un chiaro omaggio al piccolo Archie.

Meghan Markle sui campi di Wimbledon ha infatti sfoggiato una particolare collanina con un piccolo ciondolo a forma di A, come Archie, appunto.

Un gioiello prezioso non tanto per il costo – il prezzo si aggira intorno ai 500 dollari – quanto per il significato tutto privato che porta con sé.