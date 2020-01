Meghan rompe il silenzio. Sui social arriva un messaggio per Kate Middleton

C’è molta tensione all’interno della Corte inglese. Dopo la notizia bomba di Meghan e di Harry e dopo l’annuncio del divorzio da Buckingham Palace, i due ex reali si sono chiusi in un rigoroso silenzio. Attorno a loro però c’è un coro di dissidenti che critica la scelta di prendere le distanze dalla royal family, gettando i Windsor nello scandalo. Un altro a poche settimane da quello del Principe Andrea. Un silenzio però che Meghan ha spezzato proprio in vista del compleanno di Kate Middleton.

Il 9 gennaio, proprio quando è scoppiata la bufera, si sono celebrate le 38 primavere di Kate Middleton. Per la duchessa di Cambride è stato un compleanno quasi memorabile. Non solo l’annuncio di Meghan, ma proprio nelle ultime settimane, voci insistenti hanno affermato di una crisi con il Principe William tanto che in molti hanno parlato persino di divorzio. Rumor mai confermati, questo è vero, ma piuttosto persistenti. Il compleanno di Kate è stato festeggiato senza clamori, al fianco di amici stretti, nella tenuta dei duchi. La situazione è stata smorzata però da un messaggio che Meghan, attraverso il suo profilo condiviso con Harry, avrebbe inviato a Kate Middleton. Un messaggio schietto e sincero, un messaggio di auguri che di fatto rompe il silenzio auto imposto da i duchi di Sussex.

"Auguriamo un compleanno molto felice alla Duchessa di Cambridge", scrivono Harry e Meghan. Il commento è stato intravisto sotto la foto che la Middleton ha condiviso su Instgram, proprio in vista del suo compleanno, uno scatto del fotografo reale Matt Porteous che mette in risalto la bellezza e l’affabilità della moglie di William. E da quel che sembra, questo è stato l’unico contatto che Meghan ha avuto con Kate nell’arco delle ultime ore. Non per alimentare dissidi fra le due donne, ma proprio per evitare ulteriori pettegolezzi sulla fuga dalla famiglia reale. Un breve messaggio però con molto significato. Come se Meghan ed Harry desiderassero, in un certo qual modo, restare in contatto con i propri cari. Sì, perché al di là delle critiche e dei malumori, la scelta di rompere formalmente con la royal family, non è stata presa a causa di gossip e delle piccate voci di corridoio, la scelta è stata presa principalmente per il benessere dei duchi di Sussex.

A Londra però la situazione resta agitata. Passato in sordina il compleanno di Kate Middleton, di nuovo le attenzioni sono rivolte alla Markle. Si attendono ulteriori risvolti sulla faccenda.