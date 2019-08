Mel B, bikini pazzesco a Capri

Mel B si gode un po' di relax in quel di Capri: la cantante delle Spice Girls è volata in Italia per festeggiare il matrimonio della collega e modella Heidi Klum con Tom Kaulitz. Scary Spice ha sfoggiato un fisico incredibilmente tonico e allenato, indossando un micro bikini leopardato: un traguardo invidiabile per la 44enne, madre di tre figlie amante dello sport e della forma fisica. Mel B è reduce dal tour di reunion con le colleghe Mel C, Emma Bunton e Geri, un pacchetto di concerti caratterizzato da un'affluenza incredibile ma anche da diverse polemiche tra le stesse, lacrime, scuse e dall'assenza di Victoria Beckham. La cantante ha promesso che riuscirà a conivolgere la moglie del bel David per il prossimo 50esimo anniversario del festival di Glastonbury, fino a farle calcare il palco con le ex colleghe.

Mel B stuns as she shows off her physique in a leopard print bikini https://t.co/aSVc8btq0B — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 5 agosto 2019

Nel mentre si gode il sole e il mare di Capri, riposandosi mollemente sopra un materassino rosa fluo oppure sorseggiando un drink a pochi passi dall'acqua cristallina, assaporando bontà locali. Tra un selfie, un po' di tinterella e un pranzo tra amici, la più vivace delle Spice Girls si sta riposando approfittando del clima dello Stivale, ma sempre in puro stile Mel B con tanto di sexy look animalier. La cantante ha partecipato al matrimonio di Heidi Klum, un evento blindatissimo svoltosi sullo yatch "Chrtistina O" appartenuto ad Aristotele Onassis, a pochi passi dai faraglioni di Capri.

Un'estate ricca di vip quella del 2019, che vede moltissime star scegliere i luoghi più esclusivi e belli dello stivale italiano per trascorrere momenti di puro relax e riposo. Il Made in Italy come sempre cattura l'interesse del turismo straniero, specialmente quello di livello più alto e famoso, affascinato dalle bellezze e particolarità del territorio nostrano.

