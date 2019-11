Mel B: "Preferisco i porno lesbo, le donne sono più sensibili e sensuali"

Melanie Brown, in arte Mel B, si conferma come la più disinibita delle Spice Girls in materia di sesso. Ospite del quinto episodio del podcast “The Truth Flirts” ha dichiarato che “ secondo me il porno lesbo è più sensuale. È più bello e gentile. Non è volgare, non forza la donna a subire atti violenti che non le danno alcun piacere. Non c’è niente da fare: girl power per sempre e sorellanza anche in camera da letto se il nostro obiettivo non è solo quello di compiacere un uomo. Lui dura il tempo che dura che è poi non è nemmeno il tempo necessario per noi donne di accorgerci di aver appena iniziato a fare sesso. E lui, invece, ha già finito..che pena. Sì, provo un’enorme pena per le generazioni di donne che mi hanno preceduto e so, anche oggi, che solo le altre donne possono capire cosaintendo perchè tante di loro sopportano ancora cose del genere pur di non esere single o litigare ”.

La popstar, madre di tre figlie avute da due mariti e dalla relazione con l’attore Eddie Murphy, nel corso del podcast ha parlato non solo delle sue preferenze in tema di intrattenimento per adulti, ma soprattutto delle differenze che esistono nei rapporti sentimentali, per come li vive un uomo e per come invece li vive una donna, dicendo che tra i due intercorre “ un abisso di malintesi ” e ha ammesso di essere genderfluid, più che bisessuale, "se proprio volete etichettarmi... In ogni caso nulla mi ha aiutato di più nella mia vita amorosa della splendida relazione che ho avuto con Christine Crokos. Passare del tempo insieme a lei è stato davvero bellissimo ”, ha ricordato con nostalgia Mel B.

Il motivo è presto detto: “ Stare insieme a una donna è molto diverso dallo stare insieme ad un uomo. Ho avuto una relazione di cinque anni con questa donna incredibile e favolosa. Sono stati cinque anni molto intensi, anche duri perché per me era comunque tutto nuovo, ma sono stati davvero bellissimi. Non litigavamo quasi mai perché la pensavamo allo stesso modo, volevamo le stesse cose dalla vita. E' interessante come cosa, soprattutto quando paragono questo rapporto alle altre relazioni che ho avuto ”, ha spiegato Mel B, aggiungendo che , invece, “ ogni sua relazione con un uomo è sempre una lotta per non farsi sottomettere, per vedere chi comanda davvero e se non è l'uomo sono c***i ”.