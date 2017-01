"Melissa Satta aspetta il suo secondo figlio da Kevin Prince Boateng"

Grosse novità in arrivo per Melissa Satta e il marito Kevin Prince Boateng, la bellissa showgirl starebbe aspettando il suo secondo figlio.

Dopo il piccolo Maddox, Melissa Satta sarebbe in dolce attesa. A rivelare l'indiscrezione è la rubrica Sussurri fra Divi di Novella 2000: "In molti si ostinano a dire che la Satta sarebbe di nuovo in dolce attesa. Persone vicine alla famiglia della showgirl lo danno per certo, ma bisogna andare con i piedi di piombo".

Per ora, infatti, né Melissa né Boateng hanno confermato nulla. Tra le altre cose, queste voci andrebbero a cozzare con una fotografia pubblicata qualche giorno fa dalla ex velina. Nello scatto Melissa appare magrissima e non c'è traccia di alcun pancino. In altre, invece, sembra intravedersi una lieve portuberanza. Insomma, non resta che aspettare una conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Intanto, per loro un grosso in bocca al lupo.