Melissa Satta e Kevin Boateng litigano in auto: la showgirl scoppia a piangere

Le vacanze di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng non sono finite nel migliore dei modi, secondo alcune indiscrezioni, i due sarebbero stati i protagonisti di una pesante lite.

Solo pochi giorni fa, Melissa Satta e il figlio Maddox avevano raggiunto il calciatore in Spagna. Tra cene romantiche e giornate al mare i tre si erano riuniti, visto che durante l'anno vivono separati perché Boateng gioca in una squadra spagnola. Dopo questa breve parentesi, Melissa, il figlio e Kevin sono tornati a Milano, ma proprio qui è successo l'inaspettato.

Stando a quanto scrive Alberto Dandolo su Chi, la Satta e Boateng avrebbe avuto una furiosa lite in pieno centro a Milano. "In auto in pieno centro di Milano - si legge - Kevin Prince Boateng ha frenato di colpo per fare una scenata alla compagna Melissa Satta. Lei, in lacrime, è stata vista da tutti. Quando il calciatore se n’è accorto, è ripartito. Ma ormai il danno era fatto".

Le voci, quindi, vedrebbero Boateng talmente tanto infuriato da iniziare a gridare contro la compagna, mentre lei disperata scoppia a piangere. Alla luce dei fatti verrebbe da dire che è soltanto un normale litigio, ma si sa, quando i protagonisti sono personaggi del mondo dello spettacolo viene sempre da farsi qualche domanda in più.