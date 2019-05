Melissa Satta infiamma il web con un piccolo incidente hot

L’estate è in arrivo e molti vip stanno già iniziando a mostrarsi in costume su spiagge dalla candida sabbia. Il tutto tra i flutti di acque cristalline e sullo sfondo di panorami caraibici da togliere il fiato. Tra i tanti, l’affascinante Melissa Satta che ha inaugurato la bella stagione con un video al mare che ha fatto impazzire i fan. Il filmato hot, realizzato nel corso delle riprese per una campagna pubblicitaria, è stato pubblicato sul profilo Instagram dell’ex velina e in poco tempo ha conquistato i suoi numerosissimi follower, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e centinaia di commenti. Cos’hanno apprezzato di più i fan? Certamente il finale a sorpresa.

Il filmato di Melissa

Il filmato mostra la bella Melissa in costume da bagno mentre cammina sinuosamente in direzione della spuma marina sulle note di una canzone pop. L’ex velina, i lunghi capelli mossi dalla brezza e la pelle abbronzata baciata dal sole, si dirige verso l’acqua sfoggiando lo splendido lato B tanto invidiato dalle fan e, certamente, molto apprezzato dagli ammiratori. Il tutto accade in un secondo: dopo avere immerso i piedi, la Satta, sorpresa dall’acqua fredda, si blocca all’improvviso, trasalisce con un urletto e fa dietrofront saltellando e ridendo a crepapelle insieme al cameraman. Gli apprezzamenti dei follower su Instagram sono stati moltissimi.

Un esito comico, che lascia intendere la simpatia celata dietro la sensualità dell’ex velina del programma Mediaset "Striscia la Notizia".