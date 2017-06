Melita Toniolo è incinta: "Il mio bimbo si chiamerà Daniel"

L'ex concorrente del Grande Fratello 7 Melita Toniolo aspetta un bambino dal suo compagno Andrea Viganò che interpreta Pistillo a "Colorado".

A comunicarlo è la stessa Melita sui suoi social network proprio quando è entrata al terzo mese di gravidanza. Ha rilasciato poi un'intervista a Vanity Fair in cui ha rivelato il sesso e il nome del figlio: "Si chiamerà Daniel. Il nome lo ha proposto Andrea e mi ha subito conquistato perché non è italiano, ma non è nemmeno troppo esotico. Stiamo vivendo la gravidanza con grande gioia. Siamo ancora più felici del solito, perché ogni giorno c'è una nuova scoperta".

Melita ha anche raccontato di aver informato i futuri nonni a Pasqua inserendo l'ecografia dentro il contenitore di un uovo con un biglietto con su scritto: “Ciao nonni, sto arrivando!”.