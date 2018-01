Il messaggio di Laura Pausini per la piccola Giulia

Laura Pausini non ha fatto mancare il suo messaggio pieno di commozione per la scomparsa della piccola Giulia, una fan che fin dalla nascita ha dovuto combattere contro una malattia al cuore. La bimba amava la Pausini e spesso cantava qualche canzone nei karaoke insieme ai genitori. Purtroppo, a sei anni, non è riuscita a battere la malattia che se l'è portata via. E così su Twitter la cantante ha dedicato alla bimba un messaggio: "Giulia, ti conosco così.. in un giorno d’addio... piccola stellina.. ma ti dedico la mia voce ovunque tu sia e ovunque tu stia andando, ogni giorno della tua nuova avventura correndo sulle nuvole nel cielo... Un abbraccio fortissimo alla famiglia con tutto il mio cuore".



Parole cariche di commozione che hanno colpito i fan della cantante che hanno fatto girare sui social il suo messaggio per la piccola. E come ricorda il Corriere, per questo suo ultimo viaggio, la piccola Giulia avrà una canzone e una strofa a cui particolarmente legata: "Lo sapevi prima tu/Del mio coraggio e del dolore/Che non mi avrebbe risparmiata/In questa vita che andava vissuta/Senza timori né barriere".