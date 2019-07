Messi si regala una vacanza da 15.500 euro a notte

Lionel Messi sta trascorrendo le vacanze ad Antigua e Barbuda (Caraibi) a Long Island (o Jumby Bay). L'isola lunga meno di due chilometri è occupata interamente dall'hotel in cui l'argentino si rilassa con Antonela Roccuzzo e i due figli Mateo, Thiago e Ciro. Il resort consta di 40 camere, 13 ville e 21 residenze private, la più costosa da 15.500 euro a notte. Ovviamente questa è qualla scelta dal campione argentino. Nel resort ci sono campi da tennis, spa e possibilità di fare immersioni subacquee.

L'argentino ha optato per la stessa location in cui ha festeggiato la sua luna di miele nel 2017. Nel resort da 929 metri quadrati non manca niente: ci sono sei suite, un grande salotto, una cucina, una biblioteca e un campo da tennis. All'esterno c'è una piscina che si estende fino alla spiaggia, consentendo una vista da sogno sul mare Il resort comprende anche cinque ristoranti, una palestra, un bar. Per i suoi ospiti è possibile guardare anche film sulla spiaggia, Per spostarsi tra le diverse parti del complesso sono disponibili biciclette, golf cart e piccole Jeep.