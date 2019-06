Madonna sbotta: "La mia età? Viene detta solo perché sono donna"

Dopo un periodo di lungo silenzio, la voce pungente e fuori dagli schemi di Madonna è tornata a farsi sentire. L’artista sta per lanciare in commercio il suo nuovo album e recentemente si è lasciata intervistare dal New York Times. Il prestigioso magazine statunitense ha dedicato alla regina del pop, una lunga retrospettiva focalizzandosi su diversi argomenti. Come ha riportato La Repubblica, Madonna non ha apprezzato particolarmente il modo in cui la giornalista ha tratteggiato la sua immagine tra le pagine del magazine e, in un lungo post su Instagram, scrive parole molto forti scagliandosi sull’autrice dell’editoriale.

"Chi ha scritto quell’articolo ha passato ore, giorni e mesi in mia compagnia ed è stata invitata in un mondo al quale molte persone non hanno accesso – scrive Madonna sul suo profilo social –. Ha preferito focalizzarsi su aspetti triviali, futili e di scarsa importanza, come l’etnia della mia contro figura, la stoffa delle tende e commenti sessisti sulla mia età". "Mi sono sentita stuprata- continua -. Perchè se fossi stata un uomo la mia età non avrebbe avuto peso. Mi dispiace solo di aver passato anche solo cinque minuti insieme a lei".

Al di là della rabbia di Madonna, l’articolo affronta anche altri argomenti. Come il fatto che ad inizio anni ’90 l’artista si è dovuta difendere dalle avances di Weinstein e quali sono le caratteristiche peculiari del suo nuovo album.