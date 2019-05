Michelle Hunziker: "In albergo con delle donne per il video trap"

Michelle Hunziker sta ottenendo un grande successo con la sua nuova trasmissione televisiva All Togheter Now. Di conseguenza, diventa quasi obbligatorio parlarne per chi la ospita nelle proprie trasmissioni. Così ha fatto anche Federica Panicucci a Mattino Cinque. Ma la Hunziker non ha solo risposto alle domande sulla nuova trasmissione, ha svelato anche alcuni dettagli inediti della preparazione del video di musica trapper da lei girato. Anche se la situazione che si è venuta a creare ha fatto arrossire leggermente la showgirl svizzera.

Michelle Hunziker: "In albergo con donne"

Parlando di All Togheter Now la Hunziker ha detto: "Ormai è diventato quasi un condominio questo muro. Vedi panettieri, pizzaioli, commercialisti, con una voce pazzesca: non ci facciamo mancare niente rispetto agli altri talent”. La Panicucci, scherzosamente, fa notare di aver notato una certa fatica da parte della bella conduttrice elvetica ad andare su e giù dal muro. Ma lei si giustifica così: “Faccio tre ore su e giù, è come andare in palestra e fare uno step per le ‘ciappette'”. Michelle Hunziker parla anche del suo compagno di viaggio in questa nuova avventura televisiva, J-Ax: “J-ax non l’avevo mai conosciuto in trent’anni di carriera. E’ un grandissimo artista, ma anche molto divertente e politicamente scorretto. Mi ha trasformata in una Trap Queen”.

Da qui a parlare del video trap il passo è breve. Michelle ha spiegato come è andata la preparazione del video trap: “Mi sono divertita talmente tanto. Poi, non è che è successo tutto così dall’oggi al domani. Mi hanno portata da un rapper che mi ha insegnato come si fa il gangsta rap. Siamo andati a girare delle scende del video in albergo… ma che vergogna! Ad un certo punto è entrato il proprietario dell’albergo in camera e mi ha trovata con tutte queste ragazze che facevano così con il lato B e mi ha detto ‘Michelle, ma cosa…?’, ed io l’ho tranquillizzato spiegando che era tutto ironico”.

