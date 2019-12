Michelle Hunziker amarcord sui social: "Feci uscire di testa mio padre e lui mi imprigionò"

Michelle Hunziker torna in televisione questa sera, giovedì 4 dicembre, con la seconda stagione di "All together now", il programma preserale dedicato alla musica di Canale Cinque. Nelle scorse ore però, la popolare conduttrice svizzera ha condiviso con i suoi follower un ricordo del suo passato. Sul suo account Instagram è comparsa una fotografia di quando lei, bambina, andava al mare con la famiglia. Niente di strano, se non fosse per la "gabbia" di sdraio in cui è rinchiusa.

Michelle Hunziker non è nuova a momenti amarcord sui social. Sia lei che la figlia Aurora Ramazzotti pubblicano spesso foto e scatti del passato per ripercorrere momenti importanti della loro vita. L'ultimo pubblicato dalla bella svizzera è di qualche ora fa. La conduttrice ha postato sul suo profilo Instagram un'immagine che la ritrae, insieme al padre, al mare. La faccia della piccola Michelle non è però felice al contrario di quella del padre, come spiega lei stessa: " Guardate mio padre dietro com’è compiaciuto....! Era finalmente riuscito ad imprigionarmi dopo averlo fatto andare fuori di testa perché scappavo sempre! Andare al mare con me non era cosa “rilassante” mi dicono...!!!! Hahahahahaha ...come vedete io ero molto felice della mia “prigione” di lettini e secchielli! ".

Michelle Hunziker da piccola era dunque una monella, tanto da far perdere la pazienza al padre che, stanco di inseguirla ovunque sulla spiaggia, trovò una soluzione stravagante. Un recinto fatto con le sdraio per "imprigionare" la scatenata Michelle. La sua faccina triste e sconsolata la dice però lunga sulla sua contrarierà a quella situazione che lei, oggi, ricorda con ironia. I follower hanno decisamente gradito lo scatto amarcord ma hanno anche notato come, da buona svizzera con la pelle chiara, indossasse una maglietta comprente per impedire le scottature solari. Qualcun'altro invece ha scambiato la bambina in foto per Aurora da piccola, con buona pace di Michelle che si è vista "ringiovanire" di qualche decennio.