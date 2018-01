Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: "Abbiamo chiesto la grazia per Sole"

Una rivelazione, un dono inatteso e l'amore che trionfa. Sono questi gli ingredienti dell'ospitata di Michelle Hunziker alla trasmissione di Maria De Filippi, "C'è posta per te".

La presentatrice di origine svizzera è stata ospite con il marito Tomaso Trussardi, svelando un dettaglio intimo della loro relazione. I due hanno infatti chiesto la grazia per concepire la figlia Sole. È quanto i due hanno confermato nel supportare Giuseppe e Chiara, due ragazzi di Palermo, i quali non si possono sposare nonostante stiano insieme dal 2011 perché ancora non hanno raggiunto l'indipendenza economica. Ed è proprio la cattedrale di Palermo il luogo in cui Hunziker ha chiesto la grazia.

" Io e Tomaso ci siamo conosciuti e fidanzati nel 2011 come voi - ha spiegato la soubrette - Inoltre, a Palermo abbiamo concepito Sole dopo aver chiesto una grazia alla Cattedrale. La vita non è stata facile per voi. Tu, Chiara, hai portato tanta luce nella vita di Giuseppe. Vuole farti sognare. Ora sarai la protagonista di una delle più belle promesse d’amore ".