Da Michelle Hunziker a Giulia De Lellis, la frangia è tornata di moda

Cosa hanno in comune Michelle Hunziker, Giulia De Lellis e Chiara Biasi? La frangetta: tornata di gran moda sopra e fuori dalle passerelle della settimana della moda milanese. La prima ha rischiato e si è tagliata i capelli veramente, le due influencer invece ci hanno provato. Il taglio corto sulla fronte, la frangia appunto, si sa non sta bene a tutte, ma c'è chi nella vita rischia e chi invece no. Michelle Hunziker ha voluto provarci e ci ha letteralmente dato un taglio. Una decisione non facile, certo, che lei ha filmato sui social con tanto di finto ripensamento. " Ci ho dato un taglio, insomma, sapete come siamo noi donne... i capelli sono lo specchio del nostro stato d’animo e quando ci diamo un taglio... sono cavoli amari per tuttiiiii ", ha scherzato in un post social la popolare presentatrice. Un cambiamento, il suo, dettato soprattutto dalle nuove sfide televisive che la aspettano: dal ritorno a Striscia La Notizia all'esordio alla conduzione di Amici Celebrities.

Anche Giulia De Lellis ha voluto provare a cambiare radicalmente look, sfoggiando una frangia sbarazzina. I suoi fan hanno gridato allo scandolo ma si sono rincuorati quando la popolare influencer romana ha mostrato che si trattava semplicemente di un'acconciatura a regola d'arte. Grazie allo chignon sapientemente posizionato sulla testa, infatti, Federico Fashion Style e il suo team sono riusciti a ricreare una finta frangetta sul suo volto. Un look nuovo e frizzante che ha conquistato tutti compresa la De Lellis. Anche l'influencer Chiara Biasi ha optato per una finta frangia per presenziare alla serata in onore di Vogue Japan.

Che la frangia sarebbe ritornata di moda lo aveva, forse, intuito qualche mese fa Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne oggi molto richiesta dai brand di moda e bellezza. Prima dell'estate lei stessa aveva annunciato sui social, dove è seguitissima, di aver fatto una pazzia, "una cosa mai fatta prima d'ora", farsi la frangetta appunto. Una scelta che oggi si è rivelata quanto mai azzeccata.