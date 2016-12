Michelle Hunziker tra impegni e famiglia: "Tomaso? Lui ha l'esclusiva per la sera"

Michelle Hunziker posa insieme per la prima volta con le sue tre figlie e spiega al settimanale Chi quali sono i suoi progetti per il 2017.

"Il 2016 è stato un anno felice e appagante, ma anche molto impegnativo - confessa alla rivista diretta da Alfonso Signorini -. Anche sul lavoro è un periodo sereno: attraverso una fase di creatività e di sogni. Molto stimolante! Per il 2107 ho diversi progetti, ma al primo posto c’è sempre la famiglia: a Sole e Celeste dedico la giornata, sono delle vere 'rubacoccole', mentre Tomaso (Trussardi, ndr) ha l’esclusiva per la sera. Aurora? Ormai ha superato la fase adolescenziale, è una donna determinata. Sta frequentando l’università, ma continua anche con la tv. Sono molto felice per lei. Il 2017 sarà l'anno delle donne".

Michelle Hunziker, per la prima volta, si mostra sotto i rilettori con tutte le sue figlie. La showgirl svizzera è entrata nel cuore degli anni per la sua simpatia, ma anche per la sua indiscutibile bellezza. Così, nel settimanale in edicola da domani, mercoledì 28 dicembre, parla dei suoi sogni per il prossimo anno. La Hunziker, che quest'anno ha condotto Striscia la Notizia, Zelig e una puntata di House Party, sembra non volersi fermare ed è pronta per un'altra stagione esplosiva.