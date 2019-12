Michelle Hunziker lancia un appello: "Ricattata ​e manipolata per anni, non fate come me"

Siamo abituati a vederla sorridente, ironica e spigliata ma Michelle Hunziker ha un passato fatto di dolore e sofferenza. La popolare conduttrice non ha mai fatto mistero di esser stata ricattata e manipolata da una setta che, quando lei aveva poco più di vent'anni, la rese succube, spingendola addirittura a pensare alla morte. Anni bui e traumatici che lei stessa ha raccontato in un libro e dei quali, oggi, lei torna a parlare con un messaggio forte e di ribellione.

Attraverso un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram, Michelle Hunziker ha lanciato un appello ai suoi follower, invitandoli a non farsi manipolare e ricattare moralmente: " In questi ultimi tempi sto facendo molte riflessioni su un tema di cui si parla molto poco. Per 5 anni hanno provato piacere nel ricattarmi emotivamente, controllarmi, isolarmi, manipolarmi, denigrarmi psicologicamente con l’obiettivo di creare una dipendenza, giocando sulle mie fragilità, le mie lacune emotive ".

Lei, che per colpa della setta in cui era finita ha visto naufragare il matrimonio con Eros Ramazzotti, oggi non si nasconde più. Pur confessando di esserne uscita e di averci messo un bel pò di tempo a riprendersi della violenza subita, ha voluto mettere in guardi coloro che oggi vivono una situazione simile: " È molto importante non farsi mai ricattare da nessuno e soprattutto non rendersi mai ricattabili! La vera Forza secondo me, sta nel essere sempre e totalmente trasparenti in tutto ciò che si fa, non vergognarsi MAI del proprio passato (perché gli errori li fanno tutti) e non ci si deve condannare per questo. Anche se sembra in quel momento che il ricattatore possa in qualche modo rovinarvi la vita...voi guardatelo dritto negli occhi, ditegli di no e andatevene a testa alta ".