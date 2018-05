Michelle Hunziker replica allo sfogo di Belen Rodriguez

Dopo il duro sfogo di Belen Rodriguez coi paparazzi ripreso da Tabloit, non si fa altro che parlare di questo e delle pesanti parole che la showgirl argentina ha usato per definire Michelle Hunziker.

"Perché a lei piace. A lei piace! Michelle va in depressione se non ha i paparazzi intorno. Lo sapete bene, lei ha sempre il sorriso", aveva detto furiosa Belen Rodriguez. Parole poco dopo ritrattate e sostituite da scuse sincere e sentite. "Voglio chiedere scusa umilmente a Michelle - ha scritto sul suo profilo ufficiale di Instagram - perché in preda a un momento di nervosismo che ormai non riesco più a gestire ho detto una cattiveria colossale che non penso, sono stata trascinata da un malessere che ho da parecchi anni ormai, che non riesco più a gestire, purtroppo non posso più accettare di essere pedinata 24 ore su 24 dai paparazzi e questo mi crea uno scompenso mentale ed è per questo che viaggio tanto e cerco di stare lontana da casa. Ma dopo questo episodio dovrò sicuramente andare in terapia perché così faccio male solo a me stessa".

Ma adesso, a qualche ora dal fattaccio, a rispondere è la stessa Michelle. La conduttrice, anche questa volta, ha replicato col sorriso e, pubblicando una storia su Instgram con una sua foto e quella di Belen, ha scritto: "Belen ti voglio bene per come sei". Insomma, sembra che la Hunziker non abbia nessun problema con Belen, anzi, pare proprio che abbia capito la situazione e lo sfogo dell'argentina...