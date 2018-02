Michelle Hunziker: "Sesso esplosivo a 40 anni"

Michelle Hunziker parla di sesso in un'intervista a "Le Iene": all'indomani del Festival di Sanremo, infatti, la presentatrice ha deciso di mettersi a nudo

Hunziker ha affermato che per lei il sesso " va alla grande ", tanto che con il tempo " migliora ". La conduttrice svizzera ha spiegato come a 20 anni ci si senta in dovere di essere altruiste sotto le lenzuola, preoccupandosi più del partner, mentre l'amore fisico " a 30 comincia a essere interessante " e a 40 è " esplosivo ". E Michelle spera che l'erotismo possa funzionare anche a 80 anni, pur trattandosi di una questione di ormoni e di testa.

Michelle Hunziker ha inoltre spiegato di sentire il desiderio di una quarta gravidanza. La conduttrice ha detto infatti che le piacerebbe un maschietto, ma apprezzerebbe anche l'arrivo di una quarta femminuccia. Nel mentre, Le Iene le hanno chiesto se il suo lato b sia rimasto uguale a quello dei suoi esordi, quando la giovane divenne protagonista di una pubblicità di lingerie. La presentatrice ha però confessato come la forza di gravità colpisca tutti, quindi è necessario imparare ad accettarsi con il passaggio del tempo.