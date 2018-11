Michelle Obama: "C’è un Barack per ogni donna"

L’ex First Lady e moglie di Barack Obama, il primo Presidente di colore degli Stati Uniti, recentemente si è rivelata in “Becoming”. Nella sua prima autobiografia, Michelle Obama, ha raccontato la vita da prima donna al fianco del Presidente, ha raccontato il suo passato, i primi passi come avvocato e anche il rapporto che ha avuto con l’attuale marito.

Più e più volte Michelle Obama ha ammesso di essere andata in terapia di coppia per affrontare al meglio le difficoltà del rapporto con Obama, catapultato nel mondo presidenziale. Questo avrebbe reso il loro matrimonio più forte e indistruttibile di fronte alle avversità. Infatti la coppia formata da Michelle e Barack, è invidiata proprio per questo: sono marito e moglie ma sono anche ottimi amici. In una recente intervista che la donna ha rilasciato in vista dell’uscita di “Becoming” ha affermato: “ Per tutte le donne c’è un Obama ” ironizza. “ Ho apprezzato la sua intelligenza, la sua affabilità, e il non aver paura di esprimere i suoi dubbi e le sue paure ” racconta Michelle. “ E oltretutto sa come gestire una donna, condividendo con lei obbiettivi, vittorie e anche le sconfitte. E mi è piaciuto proprio per questo. Ho capito molte cose di lui dal modo in cui si relazionava con gli altri, era se stesso, senza fronzoli. Mi ha dimostrato di saper rispettare le donne ” continua. “Esistono uomini come Barack, l’importante è non arrendersi ed essere ottime osservatrici ” conclude.

Michelle Obama nel suo libro parla anche di molti altri argomenti. Come la sua fervente battaglia per i diritti delle donne, l’educazione e gli ideali che ha insegnato alle figlie e rammentando alcuni aneddoti della presidenza di Obama.