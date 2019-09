Michelly rapisce i follower: la ex di Petagna indossa un intimo esagerato

Andrea Petagna, ex attaccante cresciuto nella Primavera del Milan, alla fine è rimasto alla Spal nonostante i tanti flirt estivi con altri club italiani. Il classe '95 è rimasto fedele alla squadra di Ferrara con cui nella passata stagione ha realizzato la bellezza di 16 reti attirando le attenzioni di diverse società, Inter compresa. Se in campo le cose vanno per il verso giusto, con l'ex Atalanta e Sampdoria che vuole ora confermarsi ad alti livelli in Serie A, fuori dal campo le cose potrebbero andare meglio dato che Andrea pare sia ancora single dopo la fine della storia d'amore con la sexy modella brasiliana Michelly Sander.

La 21enne di San Paolo qualche tempo fa aveva risposto ad alcune domande dei follower circa la sua storia d'amore con Andrea Petagna: "Se sono fidanzata? No". L'ex Madre Natura di Ciao Darwin vanta oltre 200.000 follower su Instagram e i suoi seguaci stanno diventando sempre di più giorno dopo giorno. Michelly è una ragazza solare e nel corso di un'intervista rilasciata a Playboy si definì una ragazza estroversa, sincera, impulsiva, orgogliosa e disinibita soprattutto per quanto concerne l'argomento sesso: "Mi piace sperimentare nuove idee, le fantasie assieme a un partner che abbia le 'stesse pazzie'".

La ex di Petagna, come detto, ama postare su Instagram una serie infinita di fotografie che la ritraggono in semplici momenti della sua vita quotidiana ma anche in quella lavorativadato che nella vita è una modella. L'ultimo scatto in intimo nero ha scatenato le fantasie dei suoi tanti fan che hanno preso d'assalto la sua bacheca con commenti di ogni genere. L'istantanea ha anche raccolto oltre 21.500 like a testimonianza di come riesca sempre nel suo intento di far breccia nel cuore dei suoi ammiratori.

