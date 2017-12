Mickey Rourke da Bonolis: lo sputo sul palco, poi l'attacco a Hollywood

Dopo Marilyn Manson, che aveva sputato in diretta tv, tocca a Mickey Rourke a far parlare di sé. Intervistato da Paolo Bonolis negli studi di Music, l'attore di Nove settimane e mezzo ha mostrato al pubblico di Canale 5 un lato poco conosciuto del suo carattere. "Oggi gli attori sono mediocri, li puoi controllare e raggirare, scendono a compromessi per raggiungere il successo - racconta - io invece non mi sono mai piegato" . Quindi, mostrando anche la propria fragilità, si commuove parlando del proprio cane.

"Bene, sarò franco..." . Poi lo sputo. "Hollywood è costruita sull'invidia - spiega Mickey Rourke - oggi gli attori sono tutta gente mediocre.Li puoi controllare, li puoi raggirare, scendono a compromessi pure di arrivare al successo. E naturalmente se fai un film che ti porta 200 milioni di dollari, guadagni un sacco di soldi e allora diventi una star - incalza - diventi una star perché fai un film campione di incassi. Ma oggi Burt Lancaster, Steve McQueen, Marlon Brando, Marcello Mastroianni cosa farebbero? Farebbero Star wars?" . Quindi la sentenza finale: "Non devi essere un buon attore per essere una star e non ha neanche bisogno di vincere l'Oscar, ma devi soltanto giocare secondo la politica..." .