Milano Fashion Week, Mariano Di Vaio e Monica Bellucci aprono la sfilata di Dolce&Gabbana

Dopo essere stato nominato da Forbes come l'under 30 più influente al mondo per il retail e l'e-commerce, arriva un nuovo traguardo per Mariano Di Vaio. Adesso è anche il re della passerella. Infatti in occasione della Milano Fashion Week Mariano Di Vaio apre la sfilata di “Dolce e Gabbana” al fianco di Monica Bellucci. Un vero e prorio trionfo per il Made in Italy e soprattutto per l'Umbria: lui di Perugia e lei di Città Di Castello, i due umbri conquistano la passerella più cool del momento. Di fatto al centro dei flash dei fotografi ci sarà questa volta la bellezza umbra declinata da Di Vaio e dalla Bellucci. Per Di Vaio un altro traguardo sul fronte della moda. E i suoi 10 milioni di followers sui social network lo accompagnano nelle sue sfide imprenditoriali che fanno conoscere il Made in Italy in tutto il mondo.