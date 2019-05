Milena Miconi ha detto "sì"

Nella splendida cornice della chiesetta di Santa Maria in Tempulo, si è sposata sabato scorso la showgirl Milena Miconi con lo sceneggiatore e regista Mauro Graiani. Con una cerimonia semplice i due hanno detto di "sì" circondati dall'affetto di parenti e tanti amici. Qui si sono scambiati le fedi realizzate per loro dall'amico Michele Affidato. Diciotto anni di convivenza e due figlie, Sofia e Agnese, Milena e Mauro hanno voluto coronare il loro lungo sogno d'amore.

La sposa per l'occasione aveva scelto un romantico abito bianco e rosa mentre Mauro era elegantissimo ed emozionato in un abito blu. Dopo la cerimonia gli sposi e tutti gli amici si sono ritrovati a festeggiare a Villa di Veio in mezzo al meraviglioso parco naturale.

Acquarelli, fiori e candele hanno reso l'atmosfera magica e romantica. Tantissimi gli amici vip della coppia accorsi a festeggiarli: Emanuela Aureli, Stefania Orlando, Matilde Brandi, le neo spose Eva Grimaldi e Imma Battaglia, Marco Falaguasta, Beppe Convertini, Jane Alexander, Roberta Beta, Fanny Cadeo, Francesca Nunzi, Patrizia Pellegrino, Claudio Insegno, Marco Fiorini, Nicola Canonico, lo chef Stefano Crialesi, Vincenzo Bocciarelli, la communication manager Donatella Gimigliano, Giorgio Meneschincheri, Valeria Fabrizi con la figlia Giorgia, Monica Setta, la cantante Tania di Giorgio, Andrea Ripa di Meana e, ultima ma non ultima, Nadia Rinaldi che ha regalato agli sposi una suggestiva interpretazione di Tu sì na cosa grande.

La serata è proseguita nelle eleganti sale intorno al meraviglioso camino acceso, con un ricchissimo antipasto, la deliziosa cucina gourmet dello chef Stefano Giuntella annaffiata da profumatissimi vini. Un miniconcerto del bravissimo cantautore Roberto Giglio, la golosa confettata e il taglio della spettacolare wedding cake hanno concluso la magnifica serata che neanche la leggera pioggia ha potuto rovinare, perché si sa, sposa bagnata, sposa fortunata!