Miley Cyrus e la foto con il (probabile) fidanzato che ha mandato in tilt il web

Pare che sia definitiva la rottura fra Miley Cyrus e Liam Hemsworth. I fan della coppia social più amata del momento non possono sperare in un riavvicinamento fra i due. Entrambi hanno preso strade diverse. Se da una parte Liam Hemsworth è stato paparazzato con un’attrice di serie tv, australiana anche lei, Miley Cyrus con una foto che è trapelata in rete, pare che abbia ufficializzato la sua relazione con Cody Simpson.

Lui è cantante molto famoso all’estero e, fin da ragazzino, è stato legato a Miley Cyrus da una profonda amicizia che ora sembra essere diventata qualcosa di più. Da settimane i due stanno tappezzando la rete di foto e di stories in cui appaiono felice e sorridenti come una coppia di neo-fidanzati. Poi lo scatto apparso poche ore fa ha mandato in tilt il mondo di instagtram. In una foto scattata di fronte lo specchio, appare Cody Simpson con la camicia sbottonata, intento a mettere in mostra il suo fisico. Di fianco c’è Miley Cyrus che, con la mano, si fa strada sul corpo dell’artista, finendo per sfiorare con arguzia le parti intime dell’amico/compagno. Lo scatto è veramente hot ma per nulla volgare, e pare sia stato pubblicato proprio per mettere a tacere i rumor che da giorni sono serpeggiati in rete. La Cyrus ha trovato un nuovo amore? Anche se non c’è nessuna conforma da parte di entrambi, la foto è inequivocabile. Miley Cyrus dopo Liam Hemsworth ha scelto di stare insieme al suo amico d’infanzia.

E i fan come hanno reagito? C’è chi è spaventato e chi esulta per la ritrovata stabilità emotiva dell’artista.