Miley Cyrus e Liam Hemsworth vogliono un bambino

Miley Cyrus e Liam Hemsworth sarebbero pronti a ridisegnare le dinamiche della loro giovane coppia, gettando le basi per la nascita di un figlio. Una decisione che, se confermata dai due interessati, darebbe il via a un nuovo e interessante percorso di vita per i fidanzati. La coppia di lunga data, dopo una breve separazione, avrebbe ritrovato l'amore che li univa un tempo e la sintonia che li ha sempre caratterizzati. Ritrovato l'equilibrio inziale, i due vivrebbero insieme in una grande casa colonica nello stato americano del Tennessee, che da qualche tempo sarebbe in fase di ristrutturazione e ampliamento. La dimora, acquistata dalla cantante ad agosto, sarebbe pronta ad accogliere tanti nuovi ospiti ma anche un figlio.

La indiscrezioni si rincorrerebbero da tempo, spronate anche dai tanti cambi esistenziali messi in atto dalla stessa Miley Cyrus: da un anno avrebbe rinunciato all'assunzione di alcolici e marijuana. Una sorta di purificazione scelta dalla stessa artista che, volontariamente, avrebbe deciso di chiudere con un passato fatto di eccessi e follie. La giovane vuole purificare il proprio corpo per accogliere una nuova vita, in modo sano e in linea con la sua scelta alimentare vegan.

Secondo i ben informati Liam Hemsworth e compagna avrebbero anche acquistato una serie di articoli e accessori per arredare la futura nursery, come riporta anche la stampa estera. Un desiderio di famiglia molto forte che la coppia avrebbero sempre avuto, sin dagli esordi, senza trovare mai il tempo e il momento giusto. Dopo una serie di rotture, separazioni, nuove storie, ora ci sarebbe finalmente il giusto equilibrio e il momento adeguato per una nuova nascita. Chissà cosa riserverà loro il 2018.