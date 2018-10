Mimmo Lucano ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa"

Mimmo Lucano, l'ormai noto sindaco di Riace, sarà ospite nella puntata di domenica 21 ottobre della trasmissione di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa. I legali del sindaco della città calabrese, salito agli onori della cronaca per essere indagato per truffa ai danni dello Stato e dell'Unione europea e concussione, hanno dato parere positivo all'intervista. A comunicare la partecipazione del sindaco è stata la Rai con la scaletta del programma inviata alle redazioni giornalistiche.

La possibile presenza di Lucano al programma televisivo di Fazio era stata denunciata dai parlamentari della Lega che in Commissione Vigilanza Rai avevano avvertito delle strumentalizzazioni ideologiche nella tv pubblica. " La tv pubblica non può divulgare modelli distorti sull'onda di strumentalizzazioni ideologiche ", hanno affermato in una nota i parlamentari del Carroccio.