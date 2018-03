Mina sorprende con un nuovo disco: "Maeba"

Quel sabato sera di febbraio, quello della finale del Festival di Sanremo, non lo si sapeva ancora: ma Mina, con le sembianze della bianca aliena che è discesa in forma di ologramma sul palco dell'Ariston, aveva già pronte altre sorprese musicali, oltre alla strepitosa versione di Another day of sun che ha registrato per la Tim, la compagnia telefonica sponsor del festival. Così, dopo Selfie nel 2014 e il grande successo di MinaCelentano Le migliori e Tutte le migliori che ha collezionato sei dischi di platino, il 23 marzo esce Maeba. È il nuovo album di Mina con 12 tracce inedite e una sorpresa per gli appassionati. In copertina proprio il volto della versione «aliena» di Mina vista volteggiare sul palco dell'Ariston. Una vera sorpresa, dunque, come ci ha abituato da anni la grande cantante che vive nascosta, che non si fa vedere, ma che dialoga con il pubblico attraverso la sua musica, i suoi scritti e le sue sorprendenti collaborazioni con aziende come la Tim.

L'album è anticipato dal singolo Volevo scriverti da tanto in radio e negli store digitali dal 9 marzo. Il singolo è una di quelle ballate melodiche che colpiscono al primo ascolto per l'emozione che suscitano e l'atmosfera che sanno creare: una di quelle canzoni che hanno bisogno di una grande interprete per esprimersi in tutta la loro pienezza. L'autore della musica è Moreno Ferrara, che tutti conoscono per essere uno dei più titolati coristi italiani; l'autrice del testo, che è una struggente lettera ad una persona che forse nemmeno potrà leggerla, è Maria Francesca Polli, che ha nel suo curriculum collaborazioni con Roby Facchinetti, Claudio Baglioni, Franco Fasano, oltre ad aver curato la versione italiana di molte canzoni Disney e ad aver vinto più edizioni dello Zecchino D'Oro. La produzione e l'arrangiamento di Volevo scriverti da tanto sono firmati da Massimiliano Pani, il figlio di Mina, che è anche il produttore di tutto il nuovo album. Maeba, già disponibile in pre-order, uscirà in 3 versioni: CD digipack, edizione limitata Vinile black (1500 pezzi) e esclusiva Amazon Vinile picture (500 pezzi).