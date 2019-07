"Minnie ha perso la sua voce". È morta la sua doppiatrice Russi Taylor

Grande perdita nel mondo Disney. È morta, all’età di 75 anni, Russi Taylor, la doppiatrice di Minnie, l’eterna fidanzata di Topolino. È successo a Glendale, in California.

Russi Taylor ha iniziato a dare la voce a uno dei personaggi Disney più amati nel 1986, dopo aver superato un audizione con 200 candidati. Uno su mille ce la fa, e la doppiatrice ha ottenuto così il suo primo ruolo. Da quel momento ha interpretato questa parte in quasi tutti i cartoni animati, i videogiochi e parchi a tema dove compariva Minnie. La sua voce calzava a pennello con il personaggio, e sarà davvero difficile immaginarlo con una parlata diversa d’ora in avanti.

“ Minnie Mouse ha perso la sua voce con la scomparsa di Russi Taylor. Per più di 30 anni Minnie e Russi hanno lavorato insieme per intrattenere milioni di persone nel mondo. Una partnership che ha reso Minnie un'icona e Russi una leggenda amata dai fan ”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Walt Disney, Bob Iger.

Sempre per la Disney, Russi Taylor aveva interpretato Qui, Quo e Qua nella serie “DuckTales - Avventure di paperi”, la Fata Smemorina nel secondo capitolo di “Cenerentola”, il ruolo della dottoressa in “Bianca e Berni nella terra dei canguri”, la vedova Tweed in “Red e Toby nemiciamici 2”. Ha poi dato la voce a diversi personaggi nei Simpson e interpretato il ruolo di Duchessa, la gatta persiana di “Babe- maialino coraggioso”.

“ Siamo grati al talento di Russi e alla grande gioia che portava ovunque andasse. È stato un privilegio conoscerla e un onore aver lavorato con lei. Traiamo conforto nel sapere che il suo lavoro continuerà ad intrattenere e ispirare le generazioni future. Russi ci mancherà terribilmente e i nostri cuori sono vicini alla sua famiglia e ai suoi amici, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze ”, ha concluso Bob Iger.

Nell’azienda dove ha lavorato per 30 anni, Russi Taylor non aveva trovato solamente il suo volto, ma anche la sua dolce metà. Chi? Beh è facile immaginarlo, il doppiatore di Topolino, Wayne Allwine, scomparso dieci anni fa. Nel 1991 si erano sposati, giurandosi amore eterno. E così sia.