"Mio padre, Woody Allen, ha abusato di me. Perché non dovrei volerlo distruggere?"

Dylan Farrow ha rilasciato la sua prima intervista sulle accuse di abuso sessuale contro il padre. Farrow, figlia adottiva di Woody Allen e Mia Farrow, accusò il regista di averla portata in un attico dove abusò di lei nel 1992, quando aveva sette anni. Allen, negli anni, ha ripetutamente negato le accuse. In un'intervista con la Cbs, Farrow ha affermato di aver sempre detto la verità: "Dico la verità su Woody Allen. Perché non dovrei volerlo distruggere?"



Intanto Woody Allen respinge nuovamente le accuse della figlia, accusando la famiglia Farrow di "approfittare cinicamente" del movimento anti-molestie per rilanciare delle "accuse screditate".

La nuova smentita del regista è stata inviata ad Afp dal suo agente mentre l'emittente Cbs diffondeva la lunga intervista a Dylan Farrow in cui la giovane, oggi 32enne, rilancia le accuse che risalgono al 1992.

"La prima volta che quest'accusa è stata avanzata più di 25 anni fa, è stata oggetto di un'indagine completa" da parte di agenzie specializzate nella protezione dell'infanzia in Connecticut e a New York, sottolinea nella dichiarazione il celebre regista, 82 anni, che non è mai stato processato.