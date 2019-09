Il mistero sul nudo di Gwyneth Paltrow scatena i social

È lei o non è lei? Possibile che sia arrivata a tanto pur di farsi pubblicità? Se lo stanno chiedendo in molti in queste ore guardando la foto di una donna nuda bionda che è ritratta di spalle mentre fa yoga in un bosco. L’immagine è stata postata sull’account Instagram di “Goop”, l’azienda di beauty & wellness fondata da Gwyneth Paltrow e più volte finita nelle cronache dei giornali, sbeffeggiata per via degli stravaganti prodotti che si possono acquistare sul suo e-store. La maggioranza dei follower non ha alcun dubbio che sia proprio Gwyneth la donna che su una collina allunga le braccia al cielo mostrando il suo corpo senza veli.



“ Certo che è lei! Il punto è solo perché mai si sia ridotta a questo, semmai ” scrivono in tanti, accusando nuovamente l’attrice di “ avidità smisurata ”, come già successo in passato per i suoi costosi seminari su salute e bellezza naturali per i quali fu definita “ truffatrice e strozzina ”.

Nella didascalia si legge: “ Mentiamo a noi stessi per ragioni buone e cattive, autoprotezione o auto-sabotaggio (che spesso sono la stessa cosa). Ma perché? Al link di @DanaChildsIntuitiva la spiegazione completa sul perché ascoltare il tuo corpo è la cosa migliore che puoi fare per sbarazzarti dei tuoi pregiudizi ”. Insomma, “ l’ennesimo rimando pubblicitario travestito da consiglio New Age… Gwyneth sei senza vergogna ”, le scrivono in tanti, colpiti soprattutto dal fatto che per attirare l’attenzione su questo prodotto sia “ arrivata a farsi fotografare nuda in un bosco… se lo facessi io mi farebbero rinchiudere ”.

Ammesso, naturalmente, che sia proprio lei la bellezza bionda ritratta di spalle che, comunque, nonostante in molti scrivano che “ è una narcisa, ok, ma anche io se avessi un corpo come il suo a 46 anni mi farei fotografare nuda ” e c’è chi la implora di “ ruotare di 180 gradi ” per godere così di un nudo frontale e anche sciogliere l’arcano sull’identità della donna ritratta, non sfugge al “fit shaming” degli haters che prendono di mira la forma del suo corpo.

“ Che sedere piatto ”, le scrivono, seguito da “ quelle costole in evidenza sono oscene ” e “ ma il punto vita dov’è? Sembra il corpo di un uomo ”.

Infine l’accusa di razzismo e di fare “body shaming” sulla pelle delle donne, perché “ anche se non si tratta di lei, ha però scelto per la foto di nudo una modella che le assomiglia moltissimo ” e quindi “ per lei è quello, cioè il suo, il canone di bellezza da promuovere: bianca, bionda e magra. La solita wasp razzista ”.

Intanto finora l'attrice non è intervenuta nella discussione social per svelare se sia davvero lei la donna nuda della foto nè ha in alcun modo commentato le dure accuse mossele dai follower.



