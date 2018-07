La moglie di Bonolis ancora sotto attacco. La foto con la Perego scatena il web: "Irriconoscibile"

Ormai, qualunque cosa la moglie di Paolo Bonolis faccia finisce nell'occhio del ciclone e ora anche chi le sta intorno fa la stessa fine.

Dopo le polemiche per le due foto dell'aereo privato, il web ha puntato il dito contro Sonia Bruganelli per un altro scatto. Questa volta non c'entrano jet privati, cene, lusso o niente di simile, ma un altro personaggio del mondo dello spettacolo: Paola Perego. Gli utenti, infatti, sono stati impietosi con lei e con l'amica. E le hanno bombardate di commenti assolutamente negativi, ma soprattutto offensivi.

La moglie di Bonolis - dicevamo - ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto mentre è a cena con Paola Perego a Formentera. Nello scatto sono entrambe sorridenti e guardano dritto l'obiettivo. Ma la rete ha trovato del marcio anche in questo e si è scagliato contro le due donne, in particolare contro la Perego. La conduttrice è stata massacrata senza motivo di insulti. "Sei irriconoscibile", "Un mostro gonfio, si è rovinata", "Sono belle donne ma ad un certo punto esagerano e si trasformano in donne di cera", tutti messaggi di questo tipo si possono leggere sotto l'immagine.

I commenti sono davvero pesanti, ma per il momento nessuna delle due ha voluto rispondere...