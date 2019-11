La moglie di Ettore Bassi: "Sono disperata, sono ostaggio di mio marito"

Angelica Riboni ed Ettore Bassi sono stati sposati per nove anni. Genitori di tre bambine, hanno deciso di separarsi a causa eventi e situazioni che la donna non ha “potuto davvero perdonare”.

La situazione venutasi a creare tra i due ex coniugi, però, sembra essere molto difficile ed intricata, e la Riboni ha deciso di denunciare la triste condizione in cui si è trovata a vivere dopo la fine del suo matrimonio con l’ex concorrente di Ballando con le stelle. Intervistata dal settimanale Oggi, la ex moglie di Bassi si è lasciata andare a confessioni che descrivono una vicenda familiare molto infelice.

“ Se adesso ho deciso di parlare è perché sono disperata – ha esordito lei - .Non ho una vita, non ho un soldo, sono ostaggio di mio marito e di cavilli burocratici ”. Angelica Riboni, quindi, ha spiegato che dal momento in cui ha deciso di mettere un punto alla relazione con Ettore Bassi, sono iniziati una serie di problemi che hanno completamente travolto lei e le sue tre figlie, Olivia, Caterina e Amelia, che lui avrebbe visto pochissimo dopo la separazione.

“ Io ed Ettore ci siamo lasciati nel 2016, su mia decisione: ha fatto cose che non ho potuto davvero perdonare – ha detto la Riboni, iniziando a tratteggiare un’immagine del marito diversa da quella di padre presente e tenero - . A settembre si è fatto vedere dalle nostre tre figlie solo una volta e nel tentativo di accordo di separazione garantiva la sua presenza solo due giorni al mese ”.