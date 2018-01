Molestie, Marion Cotillard: "Anch'io vittima. Deneuve ha torto"

"Non mi riconosco nel documento sulle molestie che Catherine Deneuve ha firmato con altre cento intellettuali francesi difendendo il diritto degli uomini a permettersi delle avances nei confronti delle donne" . Lo ha dichiarato l'attrice premio Oscar, Marion Cotillard.

Quello delle molestie sessuali è un tema importante per l'attrice. Una "la rivoluzione necessaria" che cambierà il mondo per sempre. "Riconosco a tutti la libertà di esprimere le proprie idee - ha continuato l'attrice francese -. Deneuve e le altre contribuiscono a stimolare il dibattito. Le donne hanno finalmente cominciato a denunciare i ricatti e gli abusi sessuali, a gridare la loro verità, a farsi sentire".

L'esperienza personale

"Sono stata molestata diverse volte - ha raccontato a Repubblica l'attrice 42enne, madre di due figli -. E ho sempre pensato che non lo avrei mai rivelato, mai. E invece oggi sento che posso parlarne. Ho subito cose che hanno profondamente ferito la mia vita, la mia anima". "Ciò che mi auguro succeda, è una riconciliazione tra noi, uomini e donne. Sarebbe una vera rivoluzione. E parlo non solo del campo artistico".

