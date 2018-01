Molestie: Weinstein ha cercato di cancellare i file sul suo computer

Emergono nuovi dettagli sul caso Harvey Weinstein. Secondo un nuovo report di Vanity Fair, i giorni precedenti alla pubblicazione delle accuse di molestie sessuali a suo carico sarebbero stati dettati dal panico, tanto che il magnate di Hollywood avrebbe cercato di cancellare file dal suo PC in un disperato tentativo di salvare la sua reputazione.

Venuto a conoscenza della possibile pubblicazione, da parte del New York Times, di un pezzo che lo avrebbe portato alla rovina, Weinstein avrebbe riunito una squadra di legali e contattato uno specialista IT per rimuovere un documento sensibile dal suo computer e dai server della sua azienda. Il file, denominato "HW Friends", pare che contenesse i nomi di 63 donne suddivise per località tra cui Regno Unito, New York, Los Angeles e Cannes, in Francia.

Il perché Harvey Weinstein volesse cancellare questa lista rimane un mistero. Secondo la fonte, non vi è infatti alcun elemento che indichi che il noto produttore cinematografico si sia comportato in modo inappropriato nei confronti di quelle 63 donne.

A ogni modo, da un dirigente della The Weinstein Company (TWC) si apprende quanto Weinstein fosse ossessionato dalla ricerca di una vendetta: pare che la sua preoccupazione principale fosse quella di vendicarsi su chi lo ha portato alla caduta, non di pensare a ciò che ha effettivamente fatto.