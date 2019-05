Monica Bellucci a Cannes: "La vecchiaia non mi spaventa"

Monica Bellucci a Cannes parla di lavoro ma soprattutto di sè stessa. Durante un'intervista rilasciata in Francia ha confidato: "Ho convinto Claude Lelouch a entrare nel suo film". L’attric , tra i nomi italiani più amati e richiesti oltre Alpi è presente con Les Plus Belles Années d’une vie, ieri fuori concorso.

Lelouch ha riunito i protagonisti di Un uomo, una donna, Jean-Louis Trintignant e Anouk Aimée un iconico romantico film del 1966 e li ha riportati, anzianissimi come sono ora, sugli stessi luoghi del loro amore. Un film sentimentale, romantico, nostalgico e gerontofilo: "Trovo che abbia un bellissimo messaggio. Quando Anouk e Jean-Louis si guardano non c’è solo l’emozione ma la passione e la voglia di piacersi. C’è un grande tabù sociale su questo. Si invecchia e per la società non esisti più dal punto di vista dell’amore, invece i sentimenti ci sono sempre. Trovo che sia molto ipocrita ignorarlo", racconta Monica Bellucci, 54 anni, super bella, al festivla di Cannes con il compagno il gallerista di 26 anni Nicolas Lefebvre, mentre l’ex marito Vincent Cassel con la compagna Tina è appena ripartito.

Qui Monica si lascia andare ad una confessione molto personale. Ha infatti affermato che l'avanzare dell'età non solo la spaventa ma lei si sente addirittura migliorata: "Un uomo, una donna è un mio film di riferimento e quando ho saputo da un amico che Lelouch stava preparando questo “sequel” ho chiesto di poter entrare nel progetto a tutti i costi. Così interpreto la figlia di Trintignant. Sul set momenti con Lelouch, che insiste sull’improvvisazione, e tra me e Jean-Louis. Sono la figlia che aiuta il padre, ormai in ospizio, a ricordargli la vita perché lui ha perso la memoria o fa finta di non averla. Al cuore del film c’è questo messaggio profondo e stupendo – aggiunge la Bellucci – il tempo è passato ma niente si distrugge, i due si guardano con amore e sensualità e non deve importare se hanno rughe e volti segnati".