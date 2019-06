Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre: il loro è un grande amore

Non c’è nessuna crisi tra l’attrice Monica Bellucci e il suo nuovo fidanzato Nicolas Lefebvre. A Madrid, in occasione dell’Elle Charity Gala, la coppia si è presentata fianco a fianco. Belli e sorridenti, al famoso evento spagnolo, i due hanno così smentito i rumors su una presunta crisi, voci che giravano negli ultimi giorni. Per l’occasione Monica Bellucci ha indossato un coloratissimo abito Dolce & Gabbana. L’artista Nicolas Lefebvre è di diciotto anni più giovane di lei. E’ un ex modello, scenografo e proprietario di una galleria nel Marais, il quartiere parigino, e ha una figlia di sei anni che probabilmente ha già fatto amicizia con Deva e Leonie. Le figlie che Monica ha avuto da Vincent Cassel.

Anche Cassel si è trovato una molto più giovane di lui (trent’anni di differenza): la modella Tina Kunakey. Da poco i due hanno avuto una bambina che si chiama Amazonie. Insomma sia Cassel che la Bellucci si sono riconsolati dopo la fine della loro relazione e le loro nuove storie proseguono senza crisi all’orizzonte.

Il video di Monica su Instagram

A confermare il fatto che la coppia sia solida anche un video pubblicato dalla stessa Monica durante la serata di Madrid. Qui lei appare più bella e solare che mai. Insomma pare che il suo nuovo amore l'abbia ringiovanita ancora di più.