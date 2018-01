Monica Vitti, lo sfogo del marito: "Solo falsità, vive con me a Roma"

Da anni si parla della salute di Monica Vitti. Per un lungo periodo è girata la voce su un ricovero in una clinica Svizzera per l'attrice che ha fatto la storia del cinema italiano. Ma adesso, dopo circa 17 anni di assenza dalle scene, a rompere il silenzio è il marito, Roberto Russo che a CittàNews racconta come stanno davvero le cose. "Basta fake news su mia moglie", ha affermato il regista. A quanto pare la Vitti non è mai stata in una clinica e si troverebbe nella sua casa di Roma come lo stesso Russo spiega: "Più volte è apparsa in Rete la notizia secondo la quale Monica sarebbe ricoverata in una clinica svizzera specializzata. Non capisco come sia nata e quale sia la fonte di questa fake news. Monica vive a Roma da sempre a casa nostra, è assistita assiduamente da me, con l’aiuto di una badante".



E ancora: "Desidero smentire questa voce che circola con insistenza – ha detto Roberto Russo a CinecittàNews – rompendo per un attimo quella riservatezza da me tenuta in questi anni. Monica vive a Roma da sempre a casa nostra ed è assistita assiduamente da me, con l’aiuto di una badante. Spero – ha concluso Russo – di avere chiarito l’equivoco".