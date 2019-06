Morgan in polemica con Rai 2 per lo speciale su David Bowie. Poi cancella il post

Ieri, 18 giugno, è andato in onda su Rai 2 uno speciale su David Bowie raccontato da Morgan, ma il cantautore non ha apprezzato il modo in cui la produzione ha utilizzato il suo contributo.

Grande estimatore del Duca Bianco, Morgan pare si sia impegnato molto per la realizzazione dello speciale “ Ziggy, Morgan racconta David Bowie ” ma, secondo quanto denunciato dallo stesso artista attraverso la sua pagina Facebook, la Rai avrebbe utilizzato solo il 10 per cento del materiale fornito da Castoldi. “ Io non sono responsabile del montaggio di quello che è andato in onda ieri sera e posso garantire che di quel che è stato registrato è praticamente andato in onda meno del 10% per ciò che riguarda il ‘racconto’, e mi imbarazza un po’ che si sia utilizzato il titolo ‘Morgan racconta Bowie’, visto che a conti fatti non è stato praticamente usato il mio materiale narrativo che era attinto estemporaneamente da una bozza di ben 71 pagine che avevo preparato come traccia ”, ha denunciato Morgan.