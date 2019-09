Morgan: "Sto male, quello che mi è successo equivale a uno stupro"

Lo scorso giugno Morgan è stato sfrattato dalla sua abitazione a Monza e, a distanza di qualche mese dall’accaduto, l’artista è tornato ad attaccare il giudice che si è occupato della sua situazione. Poi ha rivelato il suo stato d’animo attuale.

Intervistato dalla trasmissione radiofonica I Lunatici su Radio 2, Morgan ha biasimato l’operato di chi ha reso lo sfratto esecutivo. “ C'è un giudice che è il paladino degli sfratti. Peggio del giudice della canzone di De Andrè, che diventa giudice solo per poter mandare al patibolo la gente – ha tuonato l’artista - . I giudici dovrebbero giudicare, lo dice la parola stessa. Prendi una questione, ne valuti gli aspetti, pesi e capisci cosa pesa di più. Non fai a priori tutto. Il giudice che ho incontrato io non è un giudice, è uno che non si sa perché è lì, è uno sbruffone [...] Ora manderà tutto al macero ”.