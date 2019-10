Morta Diahann Carroll, star delle serie americane Dynasty e Grey's Anatomy

Diahann Carroll, l'attrice di colore celebre per aver interpretato Dominique nella serie tv Dynasty, è morta a 84 anni al termine di una lunga malattia. L'attrice si è spenta nella sua abitazione di Los Angeles dopo una dura battaglia contro il cancro. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota dalla figlia, Suzanne Kay, giornalista de The Hollywood Reporter.

Diahann Carroll esordì nei teatri di Las Vegas e nei musical di Broadway e Hollywood degli anni '60, poi la grande opportunità che la portò a esordire in televisione. Nel 1968 la Nbc la contattò per offrirle il ruole della protagonista nel telefilm "Julia". Dopo un iniziale rifiuto, l'attrice colse l'occasione più importante della sua vita, che le regalò popolarità e premi (un Golden Globe e una nomination per gli Emmy).

Nel 1984 la Carroll consolidò la sua popolarità entrando a far parte del cast di Dynasty, una delle soap opera più longeve e seguite nella storia della televisione mondiale. In Dynasty la Carroll interpretò Dominique dal 1984 al 1987 per poi interpretare alcuni episodi dello spin-off I Colby fino al 1986. L'attrice fu così amata e popolare che conquistò addirittura una stella nella Hollywood Walk of Fame. Nel 2003 Diahann Carroll ottenne un altro prestigioso riconoscimento, il TV Land Awards alla carriera, prima di tornare il televisione con due nuovi grandi appuntamenti. Tra il 2006 e il 2007 recitò nel telefilm Grey's Anatomy, mentre nel 2009 esordì nella serie tv crime White Collar che gli valse l'ultima nomination in carriera agli Image Awards come miglior attrice non protagonista.